Полетаев: миграционный режим давно пора упрощать

О свежих предложениях по упрощению миграционного законодательства высказался директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.

Очевидно, что что-то нужно делать, либерализовать миграционный режим, и этот шаг на первый взгляд кажется логичным продолжением уже предпринятых в 2019 году решений, заметил в разговоре с Sputnik Таджикистан директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.

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С другой стороны, данная мера слабо поможет серьезной либерализации миграционного режима в России, заметил эксперт.

"Безусловно, те организации, которые нанимают мигрантов, получат послабления. Но пока текста реального закона нет, сложно судить о последствиях", - добавил Полетаев.

Эксперт отметил, что при любом раскладе маловероятно, что закон затронет внеплановые проверки.

"Вообще режим миграционный давно пора упрощать", - сказал Полетаев.

Он заметил, что для законопослушных предпринимателей уменьшение проверок принесет только пользу для бизнеса.