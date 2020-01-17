Эксперт: отставка украинского премьера Гончарука была вполне предсказуема

Украинский политический эксперт Константин Бондаренко прокомментировал ситуацию, связанную со скандальной аудиозаписью и последующим заявлением об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке. Поводом стали провокационные аудиозаписи под названием "Как обмануть президента", опубликованные в Сети, на которых, предположительно, Гончарук нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском.

После скандальной аудиозаписи на сайте украинского лидера появилась петиция с требованием уволить премьера за профнепригодность, однако Гончарук сам подал прошение об отставке, заявив, что тем самым он хочет "убрать любые сомнения уважения и доверия к президенту".

По словам председателя правления Института украинской политики Константина Бондаренко, "слив" аудиофайлов в соцсетях был лишь поводом, а не причиной отставки Гончарука.

"Информация о планируемой отставке Гончарука курсирует уже давно, как минимум месяц. У правительства Гончарука имелся годовой карт-бланш на реализацию своей программы, но перед Новым годом появились слухи о том, что Гончарук не справляется. Поэтому президент страшно недоволен и будет искать возможность для добровольной отставки премьера", — отметил Бондаренко в интервью Радио Sputnik Беларусь.

По мнению эксперта, деятельность теперь уже бывшего украинского премьера оценивалась довольно бледно, поскольку никаких ощутимых достижений при нем правительство не продемонстрировало.

"К нему изначально относились скептически: молодой парень без опыта работы в экономике, на производстве, в реальном секторе, ставленник транснациональных корпораций… Правительство мало что сделало за это время", — подчеркнул Бондаренко.

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