18:14 17 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Дмитрий Солонников
Киевские ведомости

Эксперт: ЕС слишком зависит от США, чтобы иметь голос в вопросе Ирана

Радио
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/787/35/7873585.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200117/13243623/Ekspert-ES-slishkom-zavisit-ot-SShA-chtoby-imet-golos-v-voprose-Irana.html

В ответ на отсутствие реакции европейских государств на действия США (речь об убийстве генерала Сулеймани) Иран не считает себя связанным в выполнении ядерной сделки и планирует дальше развивать ядерную программу вплоть до создания ядерного оружия - считает эксперт.

 

Ситуация по поводу ядерной сделки понятна в свете последних событий: Соединенные Штаты начинают применять акты прямой агрессии против видных государственных деятелей Ирана. Речь, в частности, об убийстве генерала Сулеймани. В ответ Иран считает себя больше не связанным внешними обязательствами с другими сторонами.

"Европейские государства никаким образом фактически не отреагировали на убийство, проведенное США. Не было попытки осудить действия Соединенных Штатов через международные и европейские институты. В ответ Иран говорит о том, что он не считает себя связанным в выполнении ядерной сделки и будет дальше развивать свою ядерную программу вплоть до создания ядерного оружия," - говорит Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

Оружие не создано, и программа не запущена, но такие высказывания были озвучены.

Подробнее мнение эксперта слушайте в нашем подкасте на Sputnik Узбекистан.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман
Аномальные морозы в Афганистане: погибли десятки местных жителей
Аномальные морозы накрыли Афганистан: погибли десятки местных жителей
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться