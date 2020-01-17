Эксперт: ЕС слишком зависит от США, чтобы иметь голос в вопросе Ирана

В ответ на отсутствие реакции европейских государств на действия США (речь об убийстве генерала Сулеймани) Иран не считает себя связанным в выполнении ядерной сделки и планирует дальше развивать ядерную программу вплоть до создания ядерного оружия - считает эксперт.

Ситуация по поводу ядерной сделки понятна в свете последних событий: Соединенные Штаты начинают применять акты прямой агрессии против видных государственных деятелей Ирана. Речь, в частности, об убийстве генерала Сулеймани. В ответ Иран считает себя больше не связанным внешними обязательствами с другими сторонами.

"Европейские государства никаким образом фактически не отреагировали на убийство, проведенное США. Не было попытки осудить действия Соединенных Штатов через международные и европейские институты. В ответ Иран говорит о том, что он не считает себя связанным в выполнении ядерной сделки и будет дальше развивать свою ядерную программу вплоть до создания ядерного оружия," - говорит Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

Оружие не создано, и программа не запущена, но такие высказывания были озвучены.

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