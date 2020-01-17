19:59 17 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Арам Сафарян
© Sputnik / Andranik Ghazaryan

Эксперт: Мишустин может улучшить не только позиции России, но и всего ЕАЭС

Радио
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1324/46/13244619.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200117/13244674.html

Председатель исследовательско-аналитической общественной организации "Интеграция и развитие", координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян прокомментировал назначение главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны. 

© Sputnik / Илья Питалев
Путин назначил Мишустина премьер-министром России

За его назначение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 законодатель. Против не выступил никто. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал держать связь с Госдумой.

Ранее кабмин России в полном составе подал в отставку. Об этом объявил Дмитрий Медведев на встрече с Путиным. Такое решение было принято сразу после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию, а также озвучил ряд социально-экономических инициатив.

"Новый российский премьер Михаил Мишустин известен в российском истеблишменте тем, что он очень успешный современный менеджер в самом лучшем смысле этого слова. Его деятельность в налоговых органах увенчалась блестящим успехом в 2018 году, когда ему удалось собрать на 6% налогов больше, чем в предыдущем. И это при том, что ВВП России вырос всего на 1,2%. Это говорит о том, что он довольно успешно зарекомендовал себя на своем посту как редкий знаток современных высоких технологий и их использования в области управления", - отметил Сафарян в эфире Радио Sputnik.

Эксперт также выразил уверенность, что новое правительство РФ под руководством Мишустина сможет повести страну в направлении развития сфер и модернизации. Эти изменения положительно скажутся и на ЕАЭС, уверен Сафарян.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман
Евразийский экономический союз расширяет зону свободной торговли
ЕАЭС расширяет зону свободной торговли - почему это выгодно для стран?
Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января
Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться