Эксперт: Мишустин может улучшить не только позиции России, но и всего ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны.

За его назначение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 законодатель. Против не выступил никто. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал держать связь с Госдумой.

Ранее кабмин России в полном составе подал в отставку. Об этом объявил Дмитрий Медведев на встрече с Путиным. Такое решение было принято сразу после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию, а также озвучил ряд социально-экономических инициатив.

"Новый российский премьер Михаил Мишустин известен в российском истеблишменте тем, что он очень успешный современный менеджер в самом лучшем смысле этого слова. Его деятельность в налоговых органах увенчалась блестящим успехом в 2018 году, когда ему удалось собрать на 6% налогов больше, чем в предыдущем. И это при том, что ВВП России вырос всего на 1,2%. Это говорит о том, что он довольно успешно зарекомендовал себя на своем посту как редкий знаток современных высоких технологий и их использования в области управления", - отметил Сафарян в эфире Радио Sputnik.

Эксперт также выразил уверенность, что новое правительство РФ под руководством Мишустина сможет повести страну в направлении развития сфер и модернизации. Эти изменения положительно скажутся и на ЕАЭС, уверен Сафарян.

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