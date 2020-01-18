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Тахмина Бахронова
из личного архива Тахмины Бахроновой

Бахронова: запрет автомобилей старше 2014 года в такси ударит по водителям

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Sputnik Узбекистан
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Чем может обернуться запрет использования автомобилей старше 2014 года для перевозки пассажиров в качестве такси, рассказала директор Atlas taxi в Душанбе Тахмина Бахронова

В Таджикистане готовится закон, согласно которому в Душанбе с начала текущего года службам такси не разрешается использование автомобилей до 2014 года выпуска.

Эти меры предприняты со стороны Министерства транспорта для того, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок в технически надежных машинах.

"Считается, что если машина выпуска последних 5 лет, то она технически безопасна, а машины старше уже ненадежны", - сказала Бахронова в интервью Sputnik Таджикистан.

Она отметила, что данные меры коснутся пока только Душанбе.

"Водители, у которых автомобиль выпущен до 2014 года, а кредит за него еще не выплачен, попали в очень сложную ситуацию. Они обеспокоены, как они будут возвращать кредит, не имея возможности зарабатывать", - отметила Бахронова.

 

 




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