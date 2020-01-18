Подкаст "Страхи/Ошибки": как избавиться от стыда

Нужно ли стыдиться за события десятилетней давности или за других людей?
И как связан стыд (или его отсутствие) с успехом?
Какой вред наносит нам стыд и когда он полезен?
Почему нам бывает неудобно за поведение своих друзей и родственников?
И можно ли полностью освободиться от этой эмоции?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насибяном и Софией Архангельской, которая постоянно испытывает стыд, разбираемся, как бороться с этим чувством.
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