Мы все умрем: глобальный финансовый кризис

Крупные финансовые кризисы случаются примерно раз в 12 лет, говорят эксперты. Последний такой кризис в мире случился в 2008 году – и поэтому арифметика пугает.

Деньги сами по себе давно ничего не стоят, и сегодня их ценность завязана на экономической мощи государств – которая зависит от количества ничего не стоящих денег. Видите замкнутый круг?

Откуда берутся деньги? Как так получилось, что мировая экономика завязана всего лишь на несколько валют? Что будет, если эти валюты обесценятся? Может ли это произойти одномоментно?

Правда ли, что денег в глобальном обороте больше, чем суммарно стоят ВВП всех стран мира? Если деньги сегодня – просто мерило стоимости, то почему бы государствам не договориться о единой валюте? Сможет ли криптовалюта стать универсальным решением проблемы волатильности и разной стоимости валют?

Местами развеивает, а местами подтверждает наши опасения Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

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