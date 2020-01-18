19:19 18 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Как вы это делаете
© Sputnik /

Исследователь "заброшек" о полиции, призраках и путешествии во времени

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1324/96/13249686.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200118/13249707.html

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

"Космические" югославские монументы, анатомические препараты и гигантские бюсты американских президентов. А ещё тюрьмы, заводы, аэропорты, концлагеря и целые города. Исследователь Александр Сухарев проникает на заброшенные объекты по всему миру. Зачем он это делает? Почему бывшие местные жители благодарны ему? И почему важно знать о таких местах?

Долгие и сложные поиски локации. Изматывающая дорога. Ночёвка в палатке. Разговоры с полицией, неприятные встречи с охранниками, местными жителями, охотниками за металлоломом и даже… привидениями? Чем обусловлена эта страсть к "заброшкам"? Почему Москва похожа на большой шкаф, а заброшенные здания — на больных людей? И можно ли их спасти?

Рассказывает путешественник и исследователь с 12-летним стажем Александр Сухарев.

Слушайте подкасты РИА Новости




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин в хоккейном матче
Мудрый экономист, жесткий налоговик и поклонник хоккея - кто такой Мишустин
20 лет правления Владимира Путина глазами личных фотографов и видеооператоров
Путин глазами личных фотографов и операторов за весь период правления
Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января
Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться