Мы все умрем. Третья мировая война

На Востоке опять неспокойно: обмен ракетными ударами между Ираном и США заставил мир бояться новой войны. Если она начнется, применит ли Иран ядерное оружие? Будут ли в эту войну втянуты другие страны?

И даже если конфликт не обострится, может ли начаться новая Холодная война? Мир снова расколется на враждующие лагеря? Мы на пороге Третьей Мировой?

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает ассоциации с событиями, которые предшествовали началу первой и второй Мировой войн. Громкое политическое убийство; категорические разногласия крупных политических игроков; экономические и политические кризисы… Поэтому многие СМИ и эксперты всерьез обсуждают возможное начало новой мировой войны.

О том, насколько на самом деле вероятно начало нового глобального противостояния, нам рассказал Сергей Серёгичев — кандидат исторических наук, востоковед, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ.

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