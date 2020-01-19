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Мы все умрем

Мы все умрем. Третья мировая война

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Тема:
Подкасты РИА (288)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200119/13253750/My-vse-umrem-Tretya-mirovaya-voyna.html

На Востоке опять неспокойно: обмен ракетными ударами между Ираном и США заставил мир бояться новой войны. Если она начнется, применит ли Иран ядерное оружие? Будут ли в эту войну втянуты другие страны?

И даже если конфликт не обострится, может ли начаться новая Холодная война? Мир снова расколется на враждующие лагеря? Мы на пороге Третьей Мировой?

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает ассоциации с событиями, которые предшествовали началу первой и второй Мировой войн. Громкое политическое убийство; категорические разногласия крупных политических игроков; экономические и политические кризисы… Поэтому многие СМИ и эксперты всерьез обсуждают возможное начало новой мировой войны.

О том, насколько на самом деле вероятно начало нового глобального противостояния, нам рассказал Сергей Серёгичев — кандидат исторических наук, востоковед, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (288)
Теги:
Ближний Восток, политика, война



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