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Как это по-русски

От "градусника" до "авторки" — как в русском появляются новые слова

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Тема:
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200119/13254114/Ot-gradusnika-do-avtorki--kak-v-russkom-poyavlyayutsya-novye-slova.html

Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом?

Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!

Тема:
Подкасты РИА (288)
Теги:
язык, неологизм, Феминатив, русский язык



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