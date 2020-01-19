От "градусника" до "авторки" — как в русском появляются новые слова

Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?
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Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом?
Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!
Совет директоров WorldSkills International 17 января одобрил заявку республики на присоединение к движению.
Встреча пройдет в рамках отборочных игр Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола на стадионе "Локомотив".
В частности, политик отметил, что срок деятельности двух правительств, которые он возглавлял, в общей сложности составил почти восемь лет: "это огромный срок".
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