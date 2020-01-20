Историк: документы об освобождении Варшавы подтверждают роль Красной армии

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Документы принадлежат фонду Центрального архива военного ведомства. В частности, там содержатся документы о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.
По мнению главного редактора журнала "Историк" Владимира Рудакова, деятельность Минобороны по рассекречиваю документов, касающихся Второй мировой войны, как никогда важна.
"К сожалению, сейчас, 75 лет спустя, в Польше оценки того, что произошло в те дни, подвергаются существенной деформации, ставится под сомнение роль советской армии в освобождении Польши. И в этом смысле публикация документов дает возможность, в том числе историкам в Польше, в Европе, взглянуть открытыми глазами на то, как все это происходило, на то, какую роль действительно сыграла Красная армия", – сказал эксперт в эфире Радио Sputnik.
По его словам, искажению исторической правды может помешать только такая "архивная революция", связанная с обнародованием большого комплекса документов той эпохи.
"Понятно, что ангажированные политики не будут погружаться в эти документы, они давно сформировали свою точку зрения, и она сформирована в их головах отнюдь не под воздействием изучения источников, а под влиянием политических конструкций. Но широкий интересующийся читатель, исследователь в России и в Европе должен иметь возможность напрямую знакомиться с такого рода материалами", - подчеркнул Рудаков.
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