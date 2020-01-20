Историк: документы об освобождении Варшавы подтверждают роль Красной армии

Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков рассказал, почему публикация архивных документов как никогда сейчас важна для сохранения исторической правды.

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.

Документы принадлежат фонду Центрального архива военного ведомства. В частности, там содержатся документы о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

По мнению главного редактора журнала "Историк" Владимира Рудакова, деятельность Минобороны по рассекречиваю документов, касающихся Второй мировой войны, как никогда важна.

"К сожалению, сейчас, 75 лет спустя, в Польше оценки того, что произошло в те дни, подвергаются существенной деформации, ставится под сомнение роль советской армии в освобождении Польши. И в этом смысле публикация документов дает возможность, в том числе историкам в Польше, в Европе, взглянуть открытыми глазами на то, как все это происходило, на то, какую роль действительно сыграла Красная армия", – сказал эксперт в эфире Радио Sputnik.

По его словам, искажению исторической правды может помешать только такая "архивная революция", связанная с обнародованием большого комплекса документов той эпохи.

"Понятно, что ангажированные политики не будут погружаться в эти документы, они давно сформировали свою точку зрения, и она сформирована в их головах отнюдь не под воздействием изучения источников, а под влиянием политических конструкций. Но широкий интересующийся читатель, исследователь в России и в Европе должен иметь возможность напрямую знакомиться с такого рода материалами", - подчеркнул Рудаков.

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