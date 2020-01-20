Коженов о плановых "мигрантских" проверках в РФ: это абсолютная глупость

Российское правительство намерено представить осенью законопроект, согласно которому предприятия, активно привлекающие на работу трудовых мигрантов, могут быть освобождены от плановых проверок. Эта идея вызвала ожесточенные споры в ряде организаций, некоторые из которых считают, что без контроля со стороны государства работодатель будет притеснять иностранного рабочего.
По мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, такие опасения беспочвенны.
"Смысл в чем: хотят убрать только плановые проверки. Если бизнесмен достаточно порядочен и честен, это просто тратит его время. Проверяющие запрашивают документы, полдня сидят, это мешает работе. А если коммерсант плохой, то есть люди у него трудятся фактически в рабстве, то он просто в день проверки их куда-нибудь выселяет, и проверяющий их не находит. В обоих случаях от плановых проверок никакого толку, это абсолютная глупость", - заявил Коженов в беседе со Sputnik Таджикистан.
Он также подчеркнул, что речи об отмене внезапных проверок, в ходе которых и выявляются многие нарушения, не идет.
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