20:02 20 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Коженов Вадим, архивное фото
© sputnik

Коженов о плановых "мигрантских" проверках в РФ: это абсолютная глупость

Радио
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1326/16/13261612.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200120/13261629.html

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил, почему поддерживает идею об отмене в РФ плановых проверок предприятий, которые нанимают на работу иностранных рабочих.

Российское правительство намерено представить осенью законопроект, согласно которому предприятия, активно привлекающие на работу трудовых мигрантов, могут быть освобождены от плановых проверок. Эта идея вызвала ожесточенные споры в ряде организаций, некоторые из которых считают, что без контроля со стороны государства работодатель будет притеснять иностранного рабочего.

По мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, такие опасения беспочвенны.

"Смысл в чем: хотят убрать только плановые проверки. Если бизнесмен достаточно порядочен и честен, это просто тратит его время. Проверяющие запрашивают документы, полдня сидят, это мешает работе. А если коммерсант плохой, то есть люди у него трудятся фактически в рабстве, то он просто в день проверки их куда-нибудь выселяет, и проверяющий их не находит. В обоих случаях от плановых проверок никакого толку, это абсолютная глупость", - заявил Коженов в беседе со Sputnik Таджикистан.

Он также подчеркнул, что речи об отмене внезапных проверок, в ходе которых и выявляются многие нарушения, не идет.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
проверка, Мигранты, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Obectra на Берлинской неделе моды в Берлине, Германия.
Неделя моды в Берлине, извержение вулкана Тааль, протесты в Париже — фото недели
Сергей Шойгу встретился с новыми генсеком ОДКБ
Новый генсек ОДКБ: России по силам все амбициозные задачи — видео
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться