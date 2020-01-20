Коженов о плановых "мигрантских" проверках в РФ: это абсолютная глупость

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил, почему поддерживает идею об отмене в РФ плановых проверок предприятий, которые нанимают на работу иностранных рабочих.

Российское правительство намерено представить осенью законопроект, согласно которому предприятия, активно привлекающие на работу трудовых мигрантов, могут быть освобождены от плановых проверок. Эта идея вызвала ожесточенные споры в ряде организаций, некоторые из которых считают, что без контроля со стороны государства работодатель будет притеснять иностранного рабочего.

По мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, такие опасения беспочвенны.

"Смысл в чем: хотят убрать только плановые проверки. Если бизнесмен достаточно порядочен и честен, это просто тратит его время. Проверяющие запрашивают документы, полдня сидят, это мешает работе. А если коммерсант плохой, то есть люди у него трудятся фактически в рабстве, то он просто в день проверки их куда-нибудь выселяет, и проверяющий их не находит. В обоих случаях от плановых проверок никакого толку, это абсолютная глупость", - заявил Коженов в беседе со Sputnik Таджикистан.

Он также подчеркнул, что речи об отмене внезапных проверок, в ходе которых и выявляются многие нарушения, не идет.

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