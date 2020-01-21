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Российский эксперт Олег Иванников
© Foto : из личного архива Олега Иванникова

Эксперт об отставке генпрокурора Чайки и его преемнике

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Известный российский эксперт Олег Иванников прокомментировал отставку генпрокурора России Юрия Чайки и рассказал о его возможном преемнике генерал-лейтенанте юстиции Игоре Краснове.

Президент России предложил освободить Юрия Чайку от должности Генерального прокурора в связи с переходом на другую работу, выдвинув сразу же на этот пост кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Красновна.

Известный российский эксперт, директор благотворительного учреждения "Право и порядок", подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал о послужном списке генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова.

"Игорь Краснов — сравнительно молодой человек 44 лет, который всю свою жизнь отдал делу охраны правопорядка. В наше время это очень большая редкость, очень ценится среди силовиков. Многие удивляются, почему Краснов в сорок четыре года удостоился столь высокого звания. Это квалифицированный, грамотный работник Центрального аппарата Следственного комитета", — отметил Иванников в эфире Радио Sputnik.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Генпрокуратура России, отставка, Юрий Чайка, Россия



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