Эксперт об отставке генпрокурора Чайки и его преемнике

Президент России предложил освободить Юрия Чайку от должности Генерального прокурора в связи с переходом на другую работу, выдвинув сразу же на этот пост кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Красновна.
Известный российский эксперт, директор благотворительного учреждения "Право и порядок", подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал о послужном списке генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова.
"Игорь Краснов — сравнительно молодой человек 44 лет, который всю свою жизнь отдал делу охраны правопорядка. В наше время это очень большая редкость, очень ценится среди силовиков. Многие удивляются, почему Краснов в сорок четыре года удостоился столь высокого звания. Это квалифицированный, грамотный работник Центрального аппарата Следственного комитета", — отметил Иванников в эфире Радио Sputnik.
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