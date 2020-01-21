Политолог: ИГ* проиграло все что можно, смена лидера ни на что не повлияет

Новым главарем "Исламского государства"* стал уроженец Ирака Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, пишет британская газета Guardian. По данным издания, он был назначен лидером ИГИЛ* в октябре — спустя несколько часов после ликвидации прежнего главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.
Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов считает, что смена главаря ничего не изменит, "это больше имиджевая вещь".
Группировка делала основную ставку на Сирию и Ирак, но там их выдавили из основных городов — прежде всего, Мосула, Ракки и Пальмиры, отметил эксперт.
"После потери так называемой государственности — когда у них была "своя" территория со своей столицей, управлением и даже валютой и торговлей нефтью — сейчас они перешли на тактику одиночных вылазок, терактов. То есть монолитной структуры у них нет", — сказал Камран Гасанов.
Полный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.
* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран