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Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов
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Политолог: ИГ* проиграло все что можно, смена лидера ни на что не повлияет

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Газета Guardian назвала имя нового главаря "Исламского государства"*, им оказался один из основателей банды Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби. Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов считает, что от смены руководства ничего не поменяется.

Новым главарем "Исламского государства"* стал уроженец Ирака Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, пишет британская газета Guardian. По данным издания, он был назначен лидером ИГИЛ* в октябре — спустя несколько часов после ликвидации прежнего главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. 

Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов считает, что смена главаря ничего не изменит, "это больше имиджевая вещь".

Женщина-мусульманка на фоне сгоревших машин. Иллюстративное фото
© AFP 2018 / MOHAMED ABDIWAHAB
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"ИГ* надо показать: мол, они продолжают сохранять какой-то авторитет, у них своя структура, чтобы игиловцы*, которые действуют по всему земному шару, знали, что у них есть руководство. <…> Но, думаю, от смены руководства ИГ* ничего не поменяется. В целом, ИГ* проиграло все что можно", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Группировка делала основную ставку на Сирию и Ирак, но там их выдавили из основных городов — прежде всего, Мосула, Ракки и Пальмиры, отметил эксперт.

"После потери так называемой государственности — когда у них была "своя" территория со своей столицей, управлением и даже валютой и торговлей нефтью — сейчас они перешли на тактику одиночных вылазок, терактов. То есть монолитной структуры у них нет", — сказал Камран Гасанов.

Полный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Теги:
Исламское государство, Террористы, ИГИЛ



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