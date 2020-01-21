Лавров: женщины и дети из СНГ оказались в Сирии и Ираке не по своей воле

"Наши военные, спецслужбы и уполномоченные по правам ребенка занимаются возвращением наших детей из Ирака, Сирии. Мы обменивались опытом с нашими казахстанскими коллегами. В Узбекистане я был, и наши узбекские друзья тоже вызволяют своих граждан...ну, как минимум жен и детей (боевиков. - Sputnik)", - сказал он.
Лавров отметил, что большинство женщин оказались там не по своей воле, а дети вообще ни при чем.
По его словам, боевики – это отдельная тема, и ситуация, сложившаяся на востоке, в частности, в Сирии, проблематична, поскольку боевики разбегаются из лагерей содержания.
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