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Михаил Смолин
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Историк: в Польше "забыли", как ловили сбежавших из концлагерей военнопленных

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отметил, что Варшаве нужно сделать нравственное усилие и все-таки признать, что в истории их страны были темные пятна.

Пока Восточная Европа была в Варшавском договоре, пока в ней были социалистические государства, там не принято было рассказывать о том, что часть населения этих стран помогала гитлеровцам, отметил политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. 

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"Например, как в Польше ловили вокруг концлагерей бежавших из них военнопленных и отдавали их обратно немецким властям. То же самое было и в отношении евреев, — сказал историк в эфире радио Sputnik. — К сожалению, это историческое замалчивание продолжилось и после того, как соцлагерь распался. Мне кажется, этот слишком долгий период их неведения о своей настоящей истории, о том, что в ней были неприглядные страницы, привел к тому, что кроме историков из других стран — из России, или из Израиля, — напомнить им об этом практически некому. Потому что их национальные исторические школы, особенно польская, обходят такие моменты стороной".

По мнению Михаила Смолина, долг ученых других стран — помогать странам Восточной Европы узнать полную правду об их собственной истории. 

"Думаю, нужно говорить о том, что их историческое знание неполно. И в определенной степени нужно помогать им изучать историю, исходя не только из тех публикаций, которые делаются у них на родине", — отметил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиподкасте.

Теги:
память, история, политика, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Европа, Польша, Россия



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