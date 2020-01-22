Люди опытные, со свежим взглядом - Матвиенко о переменах в правительстве РФ

Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку 15 января после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

На следующий день российский лидер назначил премьер-министром страны экс-главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Новый председатель назвал приоритетом правительства оперативную реализацию задач, поставленных в послании главой российского государства.

Изменения в правительстве позволят эффективно решить задачи, поставленные главой государства в послании Федеральному собранию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Послание президента РФ, по сути, открыло новый этап развития страны. Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственная политическая система была более живой, гибкой, более эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам. Омоложение и обновление правительства прошло спокойно и сбалансированно. Это позволит обеспечить преемственность в работе кабинета, сохранение всего ценного, что было накоплено в последние годы", - отметила спикер.

По ее словам, сегодня перед российским правительством стоят новые серьезные вызовы, и, чтобы на них "эффективно ответить", необходимо создать сильную команду.

"Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь главными критериями - чтобы эти люди были профессиональные, опытные, прошедшие школы в тех или иных сферах, образованные, современно мыслящие. И это вселяет уверенность, что у них все получится. Хочется искренне пожелать новому кабинету успехов", - подчеркнула Матвиенко.

По словам политика, для достижения целей новому правительству нужно как можно быстрее включиться в работу и наращивать ее темпы.

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