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Заместитель хокима Ташкента Элбек Шукуров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Замхокима Ташкента рассказал, когда решится проблема с очередями в детсады

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Заместитель хокима узбекской столицы Элбек Шукуров рассказал, какова ситуация с обеспечением дошкольным образованием жителей Ташкента и в каких районах еще есть дефицит мест.

По словам чиновника, сейчас в городе на очереди в детсады числится более 20 тысяч детей, но в эту категорию относятся и малыши в возрасте от двух до трех лет.

"ситуация в разных районах неоднородная. У нас есть где-то охват дошкольными образовательными учреждениями превышает 100%, а где-то есть нехватка. Сейчас самыми проблемными в городе остаются Алмазарский, Учтепинский и Шайхантахурский районах, именно там мы в этом году сосредоточим нашу работу по достижению необходимых показателей. В прошлом году была сложная ситуация в Сергелийском районе. Дело в том, что там за короткий срок построили много домов, поэтому имеющиеся детсады быстро заполнились и мест всем не хватило. В этой связи очередь в дошкольные учреждения там может растянуться до года, но уже в 2020-м, я уверен, мы эту проблему решим", — подчеркнул Шукуров.

Елена Тен
Пресс-служба МДО
Елена Тен рассказала, как будут устроены детсады на дому
Замхокима добавил, что в разных детсадах очередь может занимать разное время - от нескольких дней, до нескольких месяцев, но в целом ситуация выправляется и многолетних очередей уже не осталось.

Подробный комментарий представителя администрации Ташкента слушайте в радиоподкасте Soutnik Узбекистан.

Теги:
детские сады, Ташкент, Ташкент



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