В Ташкенте скорые Damas не будут выезжать на вызовы — начальник Горздрава

Узбекская столица закупила 150 новых реанимобилей Ford. По словам начальника Главного управления здравоохранения Ташкента Отабека Исабекова, это позволит полностью обновить парк станции скорой помощи и убрать с дежурств менее оснащенные машины.

"По регламенту положено иметь один реанимобиль на 13 тысяч жителей. По статистике на 1 января в Ташкенте проживают 2 миллиона 485 тысяч человек, таким образом требуется не менее 190 бригад скорой помощи. Недавно город уже закупил современные автомобили Toyota и Hyundai, так что мы полностью закроем потребность в автопарке. Ранее использовавшиеся автомобили Damas на вызовы теперь выезжать не будут - их перенаправят в городские и семейные поликлиники", — пояснил Исабеков.

По словам чиновника, в настоящее время идет оформление полученных автомобилей: регистрация в ГАИ, получение техпаспортов и другие процедуры.

По его словам, сейчас автомобили очень востребованы, потому что в сезон обострения респираторных заболеваний количество вызовов в сутки составляет порой 3,4 тысячи. Кроме того, несмотря на официальную статистику, реальное население столицы, по разным оценкам, приближается к трем миллионам человек, что требует большего количества ресурсов, в том числе в системе здравоохранения.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.