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Экс-тренер футбольного клуба Ростов Сергей Балахнин
© Sputnik / Григорий Соколов

Шомуродова рано называть абсолютным лидером команды — экс-тренер "Ростова"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200123/13287481/Shomurodov-rano-nazyvat-absolyutnym-liderom-komandy--eks-trener-Rostova.html

Узбекский футболист Элдор Шомуродов продлил свой контракт с российским клубом "Ростов". По мнению экс-тренера этой команды Сергея Балахнина, разноплановому форварду еще есть куда расти.

По словам футбольного тренера, Шомуродов блестяще провел первую половину сезона и регулярно забивал голы, но во второй части чемпионата России уже не отличался забитыми мячами.

"Были поединки, когда "Ростов" вполне обходился и без него. Но, конечно, он существенно вырос в этом клубе, у этого футболиста есть чувство гола, он быстрый, отлично видит момент, одинаково хорошо играет головой и ногами. Безусловно, такой разносторонний игрок нужен клубу. Да и для него самого продолжение карьеры в "Ростове" будет полезным, если он видит там возможность для роста. Потом уже можно задумываться о дальнейшем переходе в более топовые команды", — отметил Балахнин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Эльдор Шомуродов, Футбол



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