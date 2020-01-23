Шомуродова рано называть абсолютным лидером команды — экс-тренер "Ростова"

Узбекский футболист Элдор Шомуродов продлил свой контракт с российским клубом "Ростов". По мнению экс-тренера этой команды Сергея Балахнина, разноплановому форварду еще есть куда расти.
Шомуродов еще не дорос до лидера команды в широком смысле — экс-тренер "Ростова"
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По словам футбольного тренера, Шомуродов блестяще провел первую половину сезона и регулярно забивал голы, но во второй части чемпионата России уже не отличался забитыми мячами.
"Были поединки, когда "Ростов" вполне обходился и без него. Но, конечно, он существенно вырос в этом клубе, у этого футболиста есть чувство гола, он быстрый, отлично видит момент, одинаково хорошо играет головой и ногами. Безусловно, такой разносторонний игрок нужен клубу. Да и для него самого продолжение карьеры в "Ростове" будет полезным, если он видит там возможность для роста. Потом уже можно задумываться о дальнейшем переходе в более топовые команды", — отметил Балахнин.
В Ташкенте в четверг прошла пресс-конференция, посвященная в том числе новому типу коронавируса из Китая. На мероприятии было отмечено: в Узбекистане работа по профилактике находится под четким контролем специалистов, у граждан нет оснований для беспокойства.