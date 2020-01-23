Шомуродова рано называть абсолютным лидером команды — экс-тренер "Ростова"

В Ташкенте в четверг прошла пресс-конференция, посвященная в том числе новому типу коронавируса из Китая. На мероприятии было отмечено: в Узбекистане работа по профилактике находится под четким контролем специалистов, у граждан нет оснований для беспокойства.

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