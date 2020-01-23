Сколько граждан вернула РУ из центров временного содержания в РФ — Турсунов

Начальник агентства внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана Бахтиёр Турсунов рассказал о ситуации с гражданами республики, которые подлежат выдворению из РФ, но не могут по разным причинам покинуть страну.

"На сегодняшний день при поддержке Агенства мы вернули на родину 3 323 человека, из которых более 2 тысяч - за 2019 год. Сама эта программа начала действовать с конца 2018-го. По законодательству, процедура отправки иностранцев на родину осуществляется за свет бюджета РФ, но мы со своей стороны прикладываем все усилия и выделяем средства для того, чтобы наши граждане не находить в подобных учреждениях больше, чем положено. У нас была цифра в полторы тысячи, но это не предел — будем стараться помочь большему количеству мигрантов", — отметил Турсунов.

По словам чиновника, проблема узбекских граждан, находящихся в центрах временного содержания МВД России, заключается в финансовых вопросах при отправке их на родину.

Ранее в СМИ появилась информация, что в некоторых российских центрах временного содержания находится несколько десятков или даже сотен граждан Узбекистана, которые по финансовым обстоятельствам не могут покинуть страну и вернуться на родину.

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