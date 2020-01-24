Захарова: в Европе ведется преступная война с памятниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сегодня во многих государствах наблюдаются такие позорные явления, как героизация деятельности гитлеровцев и их приспешников, переписывание истории Второй мировой войны.

Двадцать седьмого января 1945 года советские войска освободили нацистские концлагеря Освенцим и Биркенау, где были зверские замучены и убиты миллионы людей. Этот день по решению Организации Объединенных Наций в 2005 году был объявлен Международным днем памяти жертв холокоста. Россия была соавтором соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня во многих государствах, в том числе и тех, которые называют себя эталоном демократии, наблюдаем такие позорные явления, как героизация деятельности гитлеровцев и их приспешников, переписывание истории Второй мировой войны. Мы являемся свидетелями преступной войны с памятниками, в ходе которой в ряде стран – членов Евросоюза уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы от коричневой чумы", — заявила Захарова на еженедельном брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Россия твердо противостоит попыткам фальсификации истории и ползучей реабилитации нацизма. Страна ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма, другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", пишет Sputnik Молдова.

В очередной раз эта резолюция была принята 18 декабря 2019 года на пленарном заседании 74-й сессии Генассамблеи ООН, напомнила Мария Захарова.

"Данный документ был одобрен внушительным большинством голосов: 133 "за" против 55 воздержавшихся. Два голоса против, и вы знаете, чьи они (США и Украины. — Прим. ред.)", — сказала официальный представитель МИД России.

Соавторами резолюции стали 62 государства — это рекордное количество, отметила она.

Полный фрагмент выступления Марии Захаровой слушайте в аудиофайле.