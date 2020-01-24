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Захарова: в Европе ведется преступная война с памятниками

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сегодня во многих государствах наблюдаются такие позорные явления, как героизация деятельности гитлеровцев и их приспешников, переписывание истории Второй мировой войны.

Двадцать седьмого января 1945 года советские войска освободили нацистские концлагеря Освенцим и Биркенау, где были зверские замучены и убиты миллионы людей. Этот день по решению Организации Объединенных Наций в 2005 году был объявлен Международным днем памяти жертв холокоста. Россия была соавтором соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня во многих государствах, в том числе и тех, которые называют себя эталоном демократии, наблюдаем такие позорные явления, как героизация деятельности гитлеровцев и их приспешников, переписывание истории Второй мировой войны. Мы являемся свидетелями преступной войны с памятниками, в ходе которой в ряде стран – членов Евросоюза уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы от коричневой чумы", — заявила Захарова на еженедельном брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Россия твердо противостоит попыткам фальсификации истории и ползучей реабилитации нацизма. Страна ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма, другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", пишет Sputnik Молдова.

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В очередной раз эта резолюция была принята 18 декабря 2019 года на пленарном заседании 74-й сессии Генассамблеи ООН, напомнила Мария Захарова.

"Данный документ был одобрен внушительным большинством голосов: 133 "за" против 55 воздержавшихся. Два голоса против, и вы знаете, чьи они (США и Украины. — Прим. ред.)", — сказала официальный представитель МИД России.

Соавторами резолюции стали 62 государства — это рекордное количество, отметила она.

Полный фрагмент выступления Марии Захаровой слушайте в аудиофайле.

Теги:
жестокость, война, СССР, фашизм, нацизм, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, МИД России, Мария Захарова



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