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Политолог Александр Коньков
Из личного архива Александра Конькова

"Своего рода сверка часов": политолог о встрече "пятерки" Совбеза ООН

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Sputnik Узбекистан
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Политолог Александр Коньков считает, что на встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН может родиться целый ряд интересных проектов для формирования нового миропорядка.

Президент России Владимир Путин, выступая на Пятом Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме, заявил, что главы государств – постоянных членов Совбеза ООН могли бы провести совместное мероприятие по безопасности. Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки"", сказал он.

Возможно, предложение российского лидера было во многом неожиданным для мирового сообщества, но вместе с тем и предсказуемым: ведь в 2020 году — не только 75-летний юбилей Великой Победы во Второй мировой войне, но и юбилей ООН, которая стала продуктом государств-победителей, отметил политолог Александр Коньков. 

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"То, что Путин предложил в условиях того беспрецедентного кризиса, в котором оказалось международное право и система международного регулирования, провести своего рода сверку часов, собраться пяти странам-основательницам ООН, постоянным членам Совбеза для полномасштабного разговора, — это весьма серьезная инициатива, в рамках которой может родиться целый ряд интересных проектов для формирования нового миропорядка", — сказал Коньков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, для проведения встречи нет никаких препятствий: во главе всех пяти стран находятся люди, готовые принять в ней участие.

"Где она может состояться, наверное, говорить преждевременно, но, конечно, Москва была бы идеальной точкой, потому что она становится в этом году главным городом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но, как сказал Путин, Россия готова провести такой саммит в любой точке мира. Весьма позитивно, что ООН восприняла призыв к подготовке такого мероприятия", — отметил политолог.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
история, политика, Владимир Путин, Совбез ООН, ООН



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