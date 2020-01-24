"Своего рода сверка часов": политолог о встрече "пятерки" Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на Пятом Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме, заявил, что главы государств – постоянных членов Совбеза ООН могли бы провести совместное мероприятие по безопасности. Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки"", сказал он.

Возможно, предложение российского лидера было во многом неожиданным для мирового сообщества, но вместе с тем и предсказуемым: ведь в 2020 году — не только 75-летний юбилей Великой Победы во Второй мировой войне, но и юбилей ООН, которая стала продуктом государств-победителей, отметил политолог Александр Коньков.

"То, что Путин предложил в условиях того беспрецедентного кризиса, в котором оказалось международное право и система международного регулирования, провести своего рода сверку часов, собраться пяти странам-основательницам ООН, постоянным членам Совбеза для полномасштабного разговора, — это весьма серьезная инициатива, в рамках которой может родиться целый ряд интересных проектов для формирования нового миропорядка", — сказал Коньков в эфире радио Sputnik

По его мнению, для проведения встречи нет никаких препятствий: во главе всех пяти стран находятся люди, готовые принять в ней участие.

"Где она может состояться, наверное, говорить преждевременно, но, конечно, Москва была бы идеальной точкой, потому что она становится в этом году главным городом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но, как сказал Путин, Россия готова провести такой саммит в любой точке мира. Весьма позитивно, что ООН восприняла призыв к подготовке такого мероприятия", — отметил политолог.

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