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Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки

Авиаэксперт рассказал о недостатках и преимуществах Ан-2 для местных линий

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200124/13296938/Aviaekspert-rasskazal-o-nedostatkakh-i-preimuschestvakh-An-2-dlya-mestnykh-liniy.html

Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал о конструктивных особенностей старых и новых модификаций самолетов Ан-2, которые перешли на баланс создаваемой в Узбекистане авиакомпании Humo Air.

В Узбекистане создается новая авиакомпания — Humo Air. На первом этапе в ее воздушный флот переданы 43 самолета Ан-2, 145 авиадвигателей "АШ-62ИР", а также иное авиационное оборудование и взлетная полоса в Сырдарье.

По словам российского авиаэксперта, старые модификации этой машины уже уступают современным аналогам и создают немало проблем при эксплуатации.

"При эксплуатации этих самолетов надо смотреть, насколько у них выработан ресурс. Если брать двигатели, то они были разработаны довольно давно и требуют довольно частого обслуживания. То же касается и конструкции планера, требующего переобшивки раз в два-три года. Необходимо учесть, что эти машины давно не выпускаются и есть сложности запчастями. Модернизированные Ан-2 в этом смысле более удачные и неприхотливые - у них турбовинтовые двигатели и нет таких сложностей с фюзеляжем. Так, в России сейчас производятся самолеты подобного типа. Их аренда или покупка были бы более оправданными с точки зрения обслуживания", — пояснил Прядка.

Самолет Ан-2
© Sputnik / Виталий Аньков
Дан старт созданию новой авиакомпании Humo Air
При этом эксперт оценил преимущества этого класса самолетов для перевозки до 10-15 пассажиров на местных авиалиниях.

"Небольшая взлетная скорость и возможности модернизации салона позволяют использовать такие машины для перевозки людей и грузов на расстоянии до одной тысячи километров", — добавил он.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Технические характеристики Ан-2
Алексей Новичков / Алексей Павлов
Технические характеристики Ан-2
Теги:
авиация, Самолет, Узбекистан



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