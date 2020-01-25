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Подкасты РИА Посмотрим
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"Сыщик", "Маяк", "Персона" и другие фильмы "на двоих"

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Что будет, если надолго закрыть в комнате двух человек? Все, что угодно: от философских бесед до убийства. Из этого, кстати, может получиться отличное кино. Ведь здесь важнее диалоги и актерский дуэт, который заставит своей игрой досмотреть ленту.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Глава Узбеккино Фирдавс Абдухаликов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В новом эпизоде подкаста "Посмотрим" ― пять фильмов, в центре которых лишь два персонажа: 

2:16 ― "Вечерний экспресс "Сансет Лимитед";

3:50 ― "Луна 2112";

5:30 ― "Сыщик";

7:05 ― "Персона";

8:45 ― "Как я провел этим летом".

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