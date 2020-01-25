Что будет, если надолго закрыть в комнате двух человек? Все, что угодно: от философских бесед до убийства. Из этого, кстати, может получиться отличное кино. Ведь здесь важнее диалоги и актерский дуэт, который заставит своей игрой досмотреть ленту.
"Сыщик", "Маяк", "Персона" и другие фильмы "на двоих"
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Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.