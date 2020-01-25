"Как вы это делаете?!" Гример Семенчук о товарном виде и закулисье

Как звезд эстрады приводят в "товарный вид", и что пришлось пережить Сергею Безрукову? Правда ли, что гримёры подрабатывают на подготовке умерших к похоронам? Чем грим в кино отличается от повседневного макияжа, и надо ли краситься в офис, как на съемочную площадку?

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" художник по гриму Эстель Семенчук рассказывает, как с помощью подручных средств и дорогих импортных материалов создаются отвратительные раны и образы мифических персонажей, а артистам удается выглядеть со сцены на 20 лет моложе.

Как Сергею Безрукову удалось столь натурально воссоздать образ Высоцкого? И может ли грим спасти посредственного актера?

Отвечает художник по гриму, основатель школы гримёров при Мосфильме Эстель Семенчук:

01:35 "Смыл и не узнал". Про контраст "экранной версии" с реальной жизнью

03:45 Как привести артиста "в товарный вид"

05:45 Гримёр и художник по гриму: в чем разница

07:00 Грим — для кино, макияж — для жизни. Как не перепутать?

09:00 Психическое расстройство или инструмент самовыражения. Про тех, кто всё же перепутал

11:00 Изменила ли пластическая хирургия работу гримёров

16:00 "Встретила человека, представила, что он монстр". Как придумывают сложный пластический грим

17:25 "Грим не спасет, если нет веры". О пародиях

20:00 Раскуроченная голова, гнойная рана. Почему гримёр должен быть немного медиком

21:40 Кровь из клюквенного сока, "беременный" живот из желатина. Грим из кухонного шкафчика

24:00 Зачем грим, если можно использовать компьютерную графику и дополненную реальность?

25:00 "В одном конце крикнули, в другом услышали". Как формируется команда гримёров на фильм

28:05 Вечерний макияж и грим умерших. Где еще может работать гримёр

30:35 "Разрешение полной фантазии". О премии "Гримёр года"

33:05 "Выигрывает образ". Про пластику и коррупцию на конкурсах красоты

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