Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков

Как избежать войны между родителями и бабушками? Как реагировать, если старшее поколение не помогает, и как принимать их помощь? Какая бабушка полезная, а какая вредит ребёнку?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как найти общий язык с бабушками и дедушками, если они навязывают свои взгляды и внушают вам, что неправы именно вы, а не они.
Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.
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В Ташкент были доставлены десять тел. Тела оставшихся двух погибших будут направлены по результатам анализа ДНК.
В последний раз российские фигуристы победили во всех дисциплинах чемпионата Европы 14 лет назад во Франции.
На международной конференции "Зеленая Центральная Азия" будут обсуждаться такие вопросы, как охрана окружающей среды, управление водными ресурсами, борьба с опустыниванием, переход на возобновляемые источники энергии и другие.
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