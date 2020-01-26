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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков

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Тема:
Подкасты РИА (290)
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Sputnik Узбекистан
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Как избежать войны между родителями и бабушками? Как реагировать, если старшее поколение не помогает, и как принимать их помощь? Какая бабушка полезная, а какая вредит ребёнку?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как найти общий язык с бабушками и дедушками, если они навязывают свои взгляды и внушают вам, что неправы именно вы, а не они.

Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (290)



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