16:37 26 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Как это по-русски
© Sputnik /

"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств

Радио
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1330/47/13304779.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200126/13304830.html

Это сейчас новогодние обращения президентов стали нормой праздника. А раньше граждан мог поздравить юморист, певица или глава другого государства. Королева Англии в обращении радовалась появлению правнуков, а лидер КНДР угрожал ядерной войной.

Как появилась и со временем изменилась традиция новогоднего обращения?

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мощнейшее землетрясение в Турции - кадры последствия ЧП
Elazığ'daki 6,8'lik deprem kamerada: Kelime-i Şehadet getirdi
Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться