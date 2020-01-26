"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств

Как появилась и со временем изменилась традиция новогоднего обращения?
Слушайте подкасты РИА Новости.
Это сейчас новогодние обращения президентов стали нормой праздника. А раньше граждан мог поздравить юморист, певица или глава другого государства. Королева Англии в обращении радовалась появлению правнуков, а лидер КНДР угрожал ядерной войной.
Как появилась и со временем изменилась традиция новогоднего обращения?
Слушайте подкасты РИА Новости.
В Ташкент были доставлены десять тел. Тела оставшихся двух погибших будут направлены по результатам анализа ДНК.
В последний раз российские фигуристы победили во всех дисциплинах чемпионата Европы 14 лет назад во Франции.
На международной конференции "Зеленая Центральная Азия" будут обсуждаться такие вопросы, как охрана окружающей среды, управление водными ресурсами, борьба с опустыниванием, переход на возобновляемые источники энергии и другие.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik