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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": как не помешать ребенку стать взрослым

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Думаете, дети отделяются от родителей в переходном возрасте или сразу после совершеннолетия? На самом деле сепарация начинается с рождения. Если упустить момент и не дать нужной самостоятельности, ребенок может вырасти зависимым, безвольным неудачником.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как дать ребёнку больше самостоятельности, но в то же время не пустить все на самотек. 

Сепарация — отделение ребенка от родителей, естественный процесс, связанный с взрослением. Через это проходят все. Ребенок как личность отделяется от семьи, но сохраняет с ней связь.

С какого возраста начинается процесс сепарации? Какими могут быть последствия чрезмерной зависимости от родителей? А чрезмерной самостоятельности? По каким причинам сепарация не происходит? С какого возраста надо приучать ребенка спать в отдельной кровати и отпускать одного за хлебом?

Об этом Настя и Лина спрашивают кризисного и клинического психолога, эксперта благотворительной организации "Журавлик" Марию Зеленову.

Как понять подростка в сложный период и сохранить с ним теплые отношения — инструкция для родителей.

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