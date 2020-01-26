Подкаст "Это надолго": как не помешать ребенку стать взрослым

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как дать ребёнку больше самостоятельности, но в то же время не пустить все на самотек.
Сепарация — отделение ребенка от родителей, естественный процесс, связанный с взрослением. Через это проходят все. Ребенок как личность отделяется от семьи, но сохраняет с ней связь.
С какого возраста начинается процесс сепарации? Какими могут быть последствия чрезмерной зависимости от родителей? А чрезмерной самостоятельности? По каким причинам сепарация не происходит? С какого возраста надо приучать ребенка спать в отдельной кровати и отпускать одного за хлебом?
Об этом Настя и Лина спрашивают кризисного и клинического психолога, эксперта благотворительной организации "Журавлик" Марию Зеленову.
Как понять подростка в сложный период и сохранить с ним теплые отношения — инструкция для родителей.
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