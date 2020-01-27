Выборный: криптовалюты не единственный заработок террористов

Криптовалюты на основе блокчейна в последние годы получают достаточно широкое распространение, что имеет как свои плюсы, так и минусы, считает председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По его словам, у стран пока нет единой линии насчет того, какую правовую оценку дать криптовалютам. В качестве примера Выборный привел Афганистан и Таджикистан.

"В Афганистане имеются ограничения в использовании криптовалют, в Таджикистане же криптовалюты не являются ни законными, ни запрещенными. Хотя в январе 2018 Нацбанк Таджикистана назвал биткоины "инструментом финансирования терроризма", - рассказал эксперт в диалоге со Sputnik Таджикистан.

Он отметил, что бандформирования используют не только нелегальное спонсирование от заинтересованных сторон, но и вполне легальные способы заработка: заработок на фондовых биржах, инвестиции, создание бизнеса.

Эта проблема стоит на повестке дня у государств-членов ОДКБ, добавил эксперт. Именно для борьбы с развитыми сетями организованной преступности и создаются общие правовые механизмы государств-членов организации.

"Мы договорились с государствами-соседями о проведении совместных и согласованных действий на международных площадках, в том числе в рамках ООН. Так что теперь у наркоторговцев и террористов не будет никакой возможности "залечь на дно" и отсидеться в каком-либо соседнем государстве, входящем в состав ОДКБ", - заявил Выборный после встречи генсека ОДКБ Станислава Зася и секретаря совбеза РФ Николая Патрушева.