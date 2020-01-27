Вышинский: мы ждем более серьезной реакции на скандал вокруг Sputnik Эстония

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония, выразив свою поддержку сотрудникам портала.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" довольно обтекаемо прокомментировали ситуацию вокруг Sputnik Эстония и заявили, что сделает свое экспертное заключение после ее изучения.

Пока они думают над тем, что сказать, отметил Вышинский.

"И скажут ли вообще, пока мы не получили той реакции, на которую рассчитывали, реакции от членов профессионального сообщества, которые готовы были бы встать на защиту людей, лишаемых права на профессию", - сказал он в эфире Радио Sputnik.

По мнению Вышинского, здесь речь идет скорее не о свободе слова. По мнению журналиста, это уже вопрос свободы воли и выбора где, как работать и с кем сотрудничать.

"Нашим коллегам не были предъявлены какие-либо обвинения или претензии, связанные с их работой. Здесь нет претензий к текстам. Почему правоохранительные органы Эстонии должны выяснять и определять, где работать журналисту? Абсурд. Мы ждем более мощной реакции со стороны мирового сообщества", - добавил он.

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством "Россия сегодня". Первого января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" назвали ситуацию вокруг агентства открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова.