Кошкин: ситуация в Ираке вышла из-под контроля проамериканского правительства

Политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что США следует пересмотреть политику в отношении ближневосточных государств и конкретно Ирака.

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде. Находившихся на территории посольства людей эвакуировали с помощью вертолетов.

Как отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, обстрелы дипломатического района столицы Ирака — "не благожелательный симптом для того, чтобы стабилизировалась ситуация в стране".

"Думаю, что подобные обстрелы, к великому сожалению, будут повторяться. Это связано с внутренней ситуацией в стране, которая сегодня вышла, судя по всему, из-под контроля проамериканского правительства и желанием США чувствовать себя хозяевами положения. И это, наверное, является основным генератором подобного рода инцидентов", — сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Соединенным Штатам следует определиться относительно своего предназначения на Ближнем Востоке и пересмотреть политику в отношении государств этого региона и конкретно Ирака.

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