Притчин: визовые ограничения — рычаг давления США на власти Кыргызстана

Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин прокомментировал возможное внесение Кыргызстана в список стран, гражданам которых ограничат въезд в США.

Власти США изучают вопрос внесения семи стран, включая Кыргызстан, в список государств, гражданам которых будет ограничен въезд в Америку.

Подобное решение США принимают в том числе из соображений безопасности, отметил руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

По его словам, американское руководство отслеживает наличие в странах террористических атаках или число граждан, участвующих в терактах.

"Но фактор политических отношений тоже является важным. Нельзя сказать, что Кыргызстан в данный момент является ключевым партнером США, как это было, например, при размещении военной базы в аэропорту "Манас" во время антитеррористической операции в Афганистане. К тому же сейчас республика активно развивает отношения с Россией", — заявил эксперт в диалоге со Sputnik Кыргызстан.

По его словам, внешнюю политику Вашингтона в большей степени можно назвать репрессивной, нежели нацеленной на прагматичное сотрудничество.

"В данное время создаются условия для того, чтобы придумать фактор недовольства властями со стороны населения Кыргызстана. Это будет дополнительным рычагом давления США", — подчеркнул Притчин.

Он добавил, что Штаты всегда утверждают, что их "карательные меры" направлены, в первую очередь, против действий властей и они стараются минимизировать последствия своих санкций для простых людей. Однако по факту страдают именно рядовые граждане, считает Притчин.

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