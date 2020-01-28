20:50 28 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Срочно:
Станислав Притчин
Sputnik

Притчин: визовые ограничения — рычаг давления США на власти Кыргызстана

Радио
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/499/17/4991719.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200128/13324965/Pritchin-vizovye-ogranicheniya--rychag-davleniya-SShA-na-vlasti-Kyrgyzstana.html

Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин прокомментировал возможное внесение Кыргызстана в список стран, гражданам которых ограничат въезд в США.

Власти США изучают вопрос внесения семи стран, включая Кыргызстан, в список государств, гражданам которых будет ограничен въезд в Америку.

Флаг Соединенных Штатов Америки.
© Sputnik / Максим Блинов
США планируют ограничить въезд для граждан Беларуси и Кыргызстана — СМИ

Подобное решение США принимают в том числе из соображений безопасности, отметил руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

По его словам, американское руководство отслеживает наличие в странах террористических атаках или число граждан, участвующих в терактах.

"Но фактор политических отношений тоже является важным. Нельзя сказать, что Кыргызстан в данный момент является ключевым партнером США, как это было, например, при размещении военной базы в аэропорту "Манас" во время антитеррористической операции в Афганистане. К тому же сейчас республика активно развивает отношения с Россией", — заявил эксперт в диалоге со Sputnik Кыргызстан.

По его словам, внешнюю политику Вашингтона в большей степени можно назвать репрессивной, нежели нацеленной на прагматичное сотрудничество.

"В данное время создаются условия для того, чтобы придумать фактор недовольства властями со стороны населения Кыргызстана. Это будет дополнительным рычагом давления США", — подчеркнул Притчин.

Он добавил, что Штаты всегда утверждают, что их "карательные меры" направлены, в первую очередь, против действий властей и они стараются минимизировать последствия своих санкций для простых людей. Однако по факту страдают именно рядовые граждане, считает Притчин.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
въезд, виза, Кыргызстан, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника
One day in Wuhan through a photographer's lens
Серый и безлюдный: как выглядит китайский город Ухань после вспышки вируса
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться