Шишкин: в парламенте Эстонии не случайно "подали голос" против России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытках "переписать историю". В эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал, что тем самым демонстрируют эстонские власти.

По словам Шишкина, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сделал заявление не случайно.

"Эстонии нужно продемонстрировать, что она стоит в одном ряду с "цивилизованным" миром против России. Ведь это не только Польша. Не будем забывать, что недавно в Брюсселе была устроена дискуссия по поводу якобы переписывания Россией истории Второй мировой войны. Причем в ходе этой дискуссии в антироссийском угаре нежно слились представители и законодательной, и исполнительной власти Евросоюза и Европарламента. Эстония хочет продемонстрировать, что она такая же "продвинутая" и "храбрая"", - сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik.

Шишкин считает, что у Эстонии есть огромный личный интерес и желание "напомнить о себе".

"Ведь у Эстонии, как и у Латвии, и у Литвы, вся внутренняя и внешняя политика строится на тезисе о том, что они – "бедные жертвы советской оккупации". <…> Эстония воспользовалась возможностью, чтобы снова напомнить о себе: мол, она жертва, и весь мир должен ее поддерживать и закрывать глаза на любые попрания прав человека, которые творятся в стране", - добавил эксперт.

Он напомнил, что в Эстонии, как в Латвии и в Литве, права человека попираются самым беззастенчивым образом.

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"В первую очередь, право на образование на родном языке. Так что вовсе не случайно эстонское руководство сейчас подало голос", - отметил Шишкин.