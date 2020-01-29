Шишкин: в парламенте Эстонии не случайно "подали голос" против России

По словам Шишкина, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сделал заявление не случайно.
"Эстонии нужно продемонстрировать, что она стоит в одном ряду с "цивилизованным" миром против России. Ведь это не только Польша. Не будем забывать, что недавно в Брюсселе была устроена дискуссия по поводу якобы переписывания Россией истории Второй мировой войны. Причем в ходе этой дискуссии в антироссийском угаре нежно слились представители и законодательной, и исполнительной власти Евросоюза и Европарламента. Эстония хочет продемонстрировать, что она такая же "продвинутая" и "храбрая"", - сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik.
Шишкин считает, что у Эстонии есть огромный личный интерес и желание "напомнить о себе".
"Ведь у Эстонии, как и у Латвии, и у Литвы, вся внутренняя и внешняя политика строится на тезисе о том, что они – "бедные жертвы советской оккупации". <…> Эстония воспользовалась возможностью, чтобы снова напомнить о себе: мол, она жертва, и весь мир должен ее поддерживать и закрывать глаза на любые попрания прав человека, которые творятся в стране", - добавил эксперт.
Он напомнил, что в Эстонии, как в Латвии и в Литве, права человека попираются самым беззастенчивым образом.
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"В первую очередь, право на образование на родном языке. Так что вовсе не случайно эстонское руководство сейчас подало голос", - отметил Шишкин.