Цинично до предела: Вышинский рассказал о дискриминации СМИ в мире

В среду в ПАСЕ будет рассматриваться доклад об угрозах свободе СМИ и безопасности журналистов. Российская делегация заявила, что документ не поддержит, потому что во многом он составлен необъективно.

"Мы хотим предоставить больше материалов нашим коллегам из организации "Репортеры без границ" о притеснении российских СМИ, журналистов. Мы готовы разговаривать со всеми нашими коллегами вне зависимости от того, какие профессиональные сообщества они представляют. Мы готовы рассказывать. Мы не готовы, наверное, кричать на улицах. Пока. Мы готовы вносить фактаж. Чтобы не быть голословным, я принес 4 экземпляра списков моих коллег, содержавшихся в заключении, убитых на территории Украины", – сказал Вышинский, выступая перед журналистами в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По его словам, разделение журналистов на правильных и неправильных даже после их смерти – это не только трагедия, но цинизм, которому нет оценок.

"Если журналистов убивают и сажают только из-за их политических взглядов или начинают преследовать их за то, что они выбрали не ту редакцию, стоит задуматься об этом. И стоит задуматься в первую очередь тем людям, которые при слове "ценности" всегда добавляют эпитет "европейские", считая, что это главные ценности в Европе", – отметил Вышинский.

Полный комментарий журналиста слушайте в аудиозаписи.