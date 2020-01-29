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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин
© из личного архива Вячеслава Кулагина

Кто поможет Таджикистану и Узбекистану в строительстве ГЭС — эксперт

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Sputnik Узбекистан
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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин рассказал, с какими проблемами столкнулись эти страны при строительстве совместных ГЭС и кто им поможет с финансированием.

Соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном - это проект на перспективу, заявил эксперт Вячеслав Кулагин.

По его словам, обе республики заинтересованы в реализации проекта, поскольку ГЭС - это самый дешевый источник электроэнергии, а для региона - это одна из важных и актуальных проблем.

"В данном случае строительством ГЭС вопрос не ограничивается. Здесь большое значение имеет, куда и на каких условиях пойдет дальше эта электроэнергия. <...> Еще один важный вопрос - где взять деньги на эти электростанции? Здесь нужно серьезно подумать над привлечением этих инвестиций и предоставить гарантии того, что эти инвестиции можно будет окупить за счет тарифов и условий поставок электроэнергии, которые на перспективу будут существовать", — сказал Кулагин в диалоге со Sputnik Таджикистан.

Эксперт уточнил, что в мировой практике гидро- и электроэнергетика очень подходит под идеологию банков развития: такие проекты охотно финансируются.

"Это проект с высокой степенью реализуемости, это проект привлекательный с точки зрения экономики и себестоимости производства энергии, и это, как правило, модная чистая энергетика, о которой все мечтают", - отметил Кулагин.

Между тем эксперт обратил внимание, что к запуску ГЭС необходимо подготовиться так, чтобы не пострадали ни экосистема, ни сельское хозяйство, ни населенные пункты ниже по течению.

Кулагин заключил, что совместная работа Узбекистана и Таджикистана по развитию гидроэлектроэнергетики в Центральной Азии - это позитивный шаг в двусторонних отношениях стран.

Теги:
ГЭС, Узбекистан, Таджикистан



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