Ющук: Facebook признался в сборе данных прежде, чем разразится скандал

"Думаю, они знали, что в скором времени скандал и так разразится, поэтому попытались сделать "прививку", то есть слить данные под своим углом зрения прежде, чем это станет проблемой. Когда человек пользуется Facebook, он не задумывается над этим. Но он должен отдавать себе отчет в том, что получил в руки удобный, громадный сервис, содержание которого стоит огромных денег", - отметил он.

По словам эксперта, если с пользователей эти средства не взимаются, то, "понятно, что Цукерберг как-то должен их отбить и получить при этом доход". Частично он это делает за счет рекламы, а остальное – за счет анализа, который есть на устройствах у пользователей.

"Другое дело, что это интересует их не применительно к конкретным гражданам, а интересует как большие данные для того, чтобы в дальнейшем давать определенную рекламу тем, у кого эти приложения открываются", - отметил Ющук.

В компании Facebook заявили, что используют инструменты по сбору данных о пользователях соцсети на сторонних сайтах.

Заявление об этом основатель и гендиректор компании Facebook Марк Цукерберг разместил на корпоративном сайте социальной сети.

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Он добавил, что в компании проводится анализ данных об открытии пользователями различных приложений либо при входе в них через соцсеть, а также поиске товара, просмотре контента, добавлении товара в корзину, совершении пожертвований и прочее. Сообщается, что в настоящее время в соцсети доступен инструмент под названием Off-Facebook Activity, позволяющий запретить сбор данных.