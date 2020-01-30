Эксперт: узбекскому рынку авиаперевозок нужны новые игроки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития транспортной системы раскритиковал состояние гражданской авиации. В частности, он указал на низкое качество сервиса в самолетах, а также дороговизну билетов.
Управляющий директор журнала "Авиатранспортное обозрение" Максим Пядушкин напомнил, что "Узбекские авиалинии" с начала 90-х годов занимали монопольное положение на авиарынке республики.
"По сути, как "Аэрофлот" в советское время, — отметил он. — И, соответственно, компания делала что хотела".
В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ — Uzbekistan Airways, а также Uzbekistan Airports для управления аэропортами. В течение года процесс реорганизации завершился.
Он отметил, что у государства одна задача — чтобы авиаперевозки были доступны и безопасны, и для этого необходимо создавать равные условия для всех игроков.
"Власти, конечно, могут заставлять снижать цены на билеты, но, по-моему, это путь в никуда. Если для компании это будет экономически невыгодно, она постепенно разорится", — сказал эксперт.
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