Акмаль Саидов пояснил юридический статус послания президента Узбекистана

Первый заместитель председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов рассказал об особенностях последнего обращения президента Узбекистана и о юридическом статусе этого института.

В рамках организованного в посольстве Узбекистана в РФ круглого стола первый вице-спикер Олий Мажлиса подчеркнул, что послание президента имело несколько важных отличий от прошлых обращений.

"Глава государства не только подвел итоги прошлого 2019 года, но и обозначил перспективы развития страны на ближайшие пять лет. Ранее планирование было лишь на текущий год", — пояснил Саидов.

Он также добавил, что послание имеет важное значение и служит своего рода координирующим элементом во взаимодействии президента со всеми ветвями власти.

"Это не только политический инструмент, но и важный элемент формирования общественного мнения, чтобы народ знал, какие инициативы выдвигает президент, какие у него дальнейшие планы по развитию страны", — отметил парламентарий.

Саидов заметил, что, пользуясь своим правом инициировать принятие законов, Шавкат Мирзиёев выступил за разработку 20 нормативных документов и шести кодексов, причем один из них - Экологический - будет утвержден впервые, а пять существующих — переработаны.

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