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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Алексей Никольский

Матвиенко: иностранным студентам станет проще устроиться на работу в России

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, почему в России было решено упростить порядок трудоустройства студентов-иностранцев.

Иностранные студенты, которые учатся на очной форме в российских образовательных учреждениях, имеющих госаккредитацию, могут получить возможность работать на территории РФ без специального разрешения, соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Инициативу внесла в ноябре группа парламентариев во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Это очень важный закон. Мы выделяем квоты из федерального бюджета, а они не используются, потому что учиться на ту стипендию, которую мы предлагаем, не все могут. Международная практика студентам разрешает подрабатывать, но у нас это было практически невозможно", — отметила Валентина Матвиенко.

По ее словам, этот вопрос поднимался на Ливадийском форуме, пишет Sputnik Молдова. Там многие делегации из стран Восточной Европы заявляли, что их соотечественники хотят учиться в России, но не могут сделать этого из-за материальных трудностей.

В соответствии с действующим законодательством, иностранцы могут подрабатывать без специальных разрешений только в самих же образовательных организациях, а также в созданных последними хозяйственных обществах.

Если президент России подпишет одобренный Совфедом закон, документ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Теги:
работа, иностранные граждане, иностранцы, Россия, Образование, студенты, Валентина Матвиенко



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