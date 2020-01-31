Если Ахмадалиев не поймает "звезду", у него большое будущее - Рябинский

"Решение судей раздельное, потому что сам бой получился очень противоречивым и заставил понервничать Муроджона. С другой стороны, бои за титул чемпиона мира сразу по двум версиям простыми не бывают. Обычно, это соперники, достойные друг друга, так получилось и в этот раз. В каком-то смысле, давно было понятно, что он очень одаренный парень. И, в принципе, я не сомневался, что он будет чемпионом мира. Вопрос был когда - чуть раньше или чуть позже? В данном случае получилось так, что уже в восьмом бое он добился этого результата. И это прекрасно", — сказал Рябинский.

Победа узбекского боксера второго легчайшего веса Муроджона Ахмадалиева в своем восьмом поединке на профессиональном ринге, несомненно, является исторической не только для страны, но и для всей истории профессионального бокса. Впервые узбекский спортсмен стал чемпионом мира сразу по двум версиям. В свои 25 лет Ахмадалиев продемонстрировал не только свое профессиональное мастерство, но и показал себя человеком трудолюбивым и скромным.

По его словам, у спортсмена большое будущее, если, конечно, после успеха он не возомнит себя супергероем и не поймает "звезду". Промоутер уверен, что на родине Муроджона должны встречать как национального героя, а его пример послужит хорошим стимулом для молодежи заняться спортом.

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