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Мы все умрем. Квантовые компьютеры

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Подкасты РИА (292)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200201/13356556/My-vse-umrem-Kvantovye-kompyutery.html

Микросхемы с атомами в огромных холодильных коробках – так выглядят квантовые компьютеры.

Машины за миллионы долларов могут расколоть любое шифрование, идеально просчитать маршрут колоссальной сложности, смоделировать новое химическое вещество и научить ИИ говорить. И это сегодня! А что же они смогут через несколько лет?

Современные транзисторы – основные вычислительные элементы компьютеров – по размерам сравнимы с атомами и молекулами. Так почему бы, собственно, не использовать атомы или молекулы?

К тому же, по законам квантовой физики, микросхемы на их основе могут принимать больше значений, чем 0 и 1. На этих принципах и работает квантовый компьютер, который может одновременно производить в тысячи раз больше операций, чем обычный.

Кому и зачем нужны такие вычислительные мощности? Сколько стоит квантовый компьютер?

У кого в России и мире он есть? Станут ли когда-нибудь квантовые ЭВМ общедоступными? На эти и другие вопросы отвечает Алексей Фёдоров, профессор МФТИ, руководитель научной группы квантовых информационных технологий Российского квантового центра.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (292)
Теги:
Аудио, радио



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