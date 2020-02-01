"ЯсноПонятно". Стоит ли путешествовать в одиночку

Представления об идеальном отдыхе у каждого свои, и отправляясь куда-то с друзьями, часто приходится подстраиваться. Но что, если поехать в отпуск одному.

Спать до обеда или встать в пять утра, чтобы все успеть. Поужинать в дорогом ресторане или перекусить сэндвичем. Посетить 10 музеев или потратить весь день на шопинг. Представления об идеальном отдыхе у каждого свои, и отправляясь куда-то с друзьями, часто приходится подстраиваться. Но что, если поехать в отпуск одному?

Путешествие в одиночку — это странно и страшно: вдруг не поймешь официанта, опоздаешь на поезд, заболеешь, украдут кошелек, или просто станет одиноко? Приходится ограничивать себя из соображений безопасности, и нельзя разделить счет за такси или гостиницу. Но еще это возможность делать то, что действительно нравится, шанс лучше узнать себя и познакомиться с потрясающими людьми, с которыми вы никогда бы не заговорили, будь у вас компания.

Стоит ли ехать в отпуск одному, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. О плюсах и минусах такого опыта рассказывает копирайтер и цифровой кочевник Лиля Хисамутдинова, которая часто путешествует в одиночку.

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