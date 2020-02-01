Подкаст "Это надолго": как говорить с детьми "про это"

Как подобрать слова и во сколько лет уже можно начинать сексуальное воспитание? Как ответить на вопрос, откуда берутся дети? Как начать разговор о теле, гигиене и безопасности? И почему об этом лучше говорить, чем молчать?