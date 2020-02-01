Подкаст "Это надолго": как говорить с детьми "про это"

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как правильно говорить с детьми о сексе, чтобы предотвратить нежелательную беременность, научить их говорить "нет" и осознанно подходить к выбору партнера.
Как подобрать слова и во сколько лет уже можно начинать сексуальное воспитание? Как ответить на вопрос, откуда берутся дети? Как начать разговор о теле, гигиене и безопасности? И почему об этом лучше говорить, чем молчать?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как правильно говорить с детьми о сексе, чтобы предотвратить нежелательную беременность, научить их говорить "нет" и осознанно подходить к выбору партнера.
Один из водителей, потеряв управление, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим.
Известно, что все эти страны не смогли выполнить стандарты безопасности и обмена информацией с США.
Вопросы развития туризма и укрепления роли молодежи в защите окружающей среды будут впервые за всю историю ОБСЕ официально обсуждаться в рамках организации.
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