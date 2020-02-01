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Это надолго

Подкаст "Это надолго": как говорить с детьми "про это"

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Тема:
Подкасты РИА (294)
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Как подобрать слова и во сколько лет уже можно начинать сексуальное воспитание? Как ответить на вопрос, откуда берутся дети? Как начать разговор о теле, гигиене и безопасности? И почему об этом лучше говорить, чем молчать?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как правильно говорить с детьми о сексе, чтобы предотвратить нежелательную беременность, научить их говорить "нет" и осознанно подходить к выбору партнера.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (294)
Теги:
Аудио, радио



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