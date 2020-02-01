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Анонимный художник Duran о провокационных комиксах и воровстве шуток

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Тема:
Подкасты РИА (294)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200201/13357645/Anonimnyy-khudozhnik-Duran-o-provokatsionnykh-komiksakh-i-vorovstve-shutok.html

Возможно ли в современном интернете, где все говорят про личный бренд, сохранить анонимность и при этом защитить авторское право, разбираемся вместе с самым известным анонимным художником России.

Как работают системы защиты авторского права в социальных сетях, и почему они далеки от совершенства? Что делать, если крупный паблик украл картинку или пост? Как популярность контента зависит от социальной сети? О чём необходимо и недопустимо шутить? И чем автор расплачивается за плохие и хорошие шутки?

Тема:
Подкасты РИА (294)
Теги:
Аудио, радио



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