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Страхи
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Подкаст "Страхи/Ошибки": возвращаться ли к бывшим?

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Почему люди расстаются? Обиды, обыденность, измены. Почему они вновь сходятся? Забываются обиды, прощаются измены, обыденность перестает пугать.

Иллюзия, что с "бывшими" можно построить другие отношения приятна и удобна.

Но так ли это на самом деле? Давать ли бывшим второй шанс?

Практически каждый проходил это: идея, что надо было дать отношениям еще одну попытку, где-то потерпеть, на что-то закрыть глаза.

Стоит ли давать отношениям второй шанс?

Как понять, что вы застряли в колесе токсичных отношений, от которых надо бежать? Есть ли момент, когда возвращение невозможно?

Вместе с клиническими психологами Любовью Черкасовой и Дарьей Бондаренко, а также студенткой Анной, которая уже три года сходится и расходится со своим партнёром, разбираемся, стоит ли входить в ту же реку дважды, если люди не меняются.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Теги:
отношения



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