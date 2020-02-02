Коммуникативный харассмент. Как ущемляют наше право говорить

Бегите от него! Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению.
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Друг убеждает вас в том, что вы неправильно ставите ударение? Порицает за орфографические ошибки? Вынуждает повторять одно слово и то же слово несколько раз?
Бегите от него! Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению.
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Чартерные рейсы из Пекина в Ташкент будут совершены 4 и 5 февраля со 2-го терминала аэропорта. МИД просит прибыть граждан республики в Пекин 3 февраля.
Ярмарка ремесленничества Surajkund Mela собрала представителей 40 государств мира. Каждая страна организовала свой павильон, в котором ремесленники знакомят посетителей с культурой того места, откуда они приехали.
Аналогичная ситуация произошла в 2018-м. Жители города Темиртау активно публикуют фото и видеозаписи, показывая, что за год экологическая обстановка в городе не изменилась.
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