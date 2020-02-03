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Асель Балабасова
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Врач из Кыргызстана рассказала, откуда берутся новые виды вирусов

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Заведующая приемным отделением Республиканской клинической больницы Асель Балабасова объяснила, как появляются новые штаммы опасных для человека вирусов.

Вирусы мутируют и приобретают новые свойства, развиваясь в организме "хозяина", рассказала врач из Кыргызстана Асель Балабасова.

"Резервуар" вируса, а именно животное, которое является его переносчиком, отвечает за сохранение его идентичности. В случае появления предыдущих опасных штаммов такими "резервуарами" были летучие мыши. Сейчас вирусологи и биологи постепенно приходят к мнению, что появившийся в 2019 году коронавирус зародился так же, но при этом обладает собственными свойствами", — отметила Балабасова в беседе со Sputnik Кыргызстан.

По ее словам, чтобы защититься от всех вирусных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, необходимо, в первую очередь, соблюдать правила личной гигиены и носить медицинскую маску в местах большого скопления людей.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
коронавирус, здоровье, болезнь



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