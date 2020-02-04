Кисляк: визит Помпео не может спровоцировать эскалации отношений со странами региона

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк рассказал о том, как может повлиять визит Помпео в Беларусь и Казахстан на отношения этих стран с Россией.

"Что касается эскалации отношений в результате визита госсекретаря Помпео, то я абсолютно уверен, что наши отношения с Казахстаном имеют такую серьезную прочность, что этот визит не может спровоцировать никакой эскалации. Безусловно, у каждой страны есть выбор партнеров для развития экономических и политических контактов. И белорусские и казахские друзья имеют точно такие же права, как все остальные", - сказал эксперт.

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Однако, по его словам, необходимо смотреть в корень этих отношений.

"И даже в случае определенных разногласий нас связывает общность судьбы и огромная дружеская привилегированная взаимозависимость, которая будет хорошим стабилизатором, даже несмотря на то, что американцы не прочь заместить нас на пространстве, близком к России", - отметил Кисляк.

По его словам, визит Помпео на Украину во многом носит внутриполитический характер.