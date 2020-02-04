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Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин
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Ярыгин: как экономика КНР отреагировала на новость о коронавирусе

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (58)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200204/13382998/Yarygin-kak-ekonomika-KNR-otreagirovala-na-novost-o-koronaviruse.html

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал ситуацию на фондовых биржах Китая.

Первые после десятидневных каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись обвалом более чем на восемь процентов на фоне данных о распространении нового типа коронавируса.

Ярыгин считает, что тому виной целый ряд причин, которые связаны и с паническими настроениями и с объективной реакцией экономки на такую форс-мажорную ситуацию.

"Фондовые рынки проявляют объективную тенденцию, хотя в конце января уже были очевидные предпосылки этого (обвала. – Прим. ред.): стали дорожать защитные активы, то есть золото. Это признак того, что экономика отвечает защитными механизмами, а дальше начнется падение фондового рынка. Это проявилось и в Японии, и в Китае, в регионе в целом", - сказал он в эфире радио Sputnik. 

Эксперт также отметил, что некоторые отрасли экономики моментально и объективно отреагировали на меры, принимаемые китайским руководством по локализации и борьбе с распространением вируса.

Вместе с тем, по мнению Ярыгина, развитие экономики Китая сейчас объективно замедляется.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (58)
Теги:
Аудио, радио



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