Ярыгин: как экономика КНР отреагировала на новость о коронавирусе

Первые после десятидневных каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись обвалом более чем на восемь процентов на фоне данных о распространении нового типа коронавируса.

Ярыгин считает, что тому виной целый ряд причин, которые связаны и с паническими настроениями и с объективной реакцией экономки на такую форс-мажорную ситуацию.

"Фондовые рынки проявляют объективную тенденцию, хотя в конце января уже были очевидные предпосылки этого (обвала. – Прим. ред.): стали дорожать защитные активы, то есть золото. Это признак того, что экономика отвечает защитными механизмами, а дальше начнется падение фондового рынка. Это проявилось и в Японии, и в Китае, в регионе в целом", - сказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт также отметил, что некоторые отрасли экономики моментально и объективно отреагировали на меры, принимаемые китайским руководством по локализации и борьбе с распространением вируса.

Вместе с тем, по мнению Ярыгина, развитие экономики Китая сейчас объективно замедляется.